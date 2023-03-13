بدأ نادي النصر العمل على استئناف قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الصادر مساء الأحد، بشأن لاعب الهلال محمد كنو.

وأوضحت المصادر أن من المرجح أن تقدم إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي في الأيام القليلة المقبلة، بعد اكتمال الدراسة من قبل الإدارة القانونية الصفراء.

ورفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة اليوم، مساء الأحد، شكوى نادي النصر ضد نادي الهلال ورئيسه ومديره التنفيذي بشأن تحريض اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع نادي النصر لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال من قبل غرفة فض المنازعات ولعدم تقديم دليل على التحريض.