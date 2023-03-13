أصر البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على قرار اعتزاله الدولي الذي اتخذه عقب منافسات كأس العالم قطر 2022.

وقال هازارد، في تصريحات نقلتها قناة “RTBF” البلجيكية، يوم الإثنين: “”لن أعود للمنتخب البلجيكي، أنا متأكد من قراري بنسبة 100%، لم يكن في رأسي أبدًا العودة من الاعتزال، لا أستطيع رؤية نفسي لا أشارك مع ريال مدريد وأذهب للعب مع المنتخب”.

وأضاف: “اعتزل زميلي توني كروس اللعب مع المنتخب الألماني منذ عامين، وقال لي إنه عندما يذهب باقي اللاعبين إلى المنتخبات، يمكنه الاستمتاع مع أطفاله”.

وفيما يخص سيره على خطى ما فعله زين الدين زيدان وليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش بعدولهم عن قرارهم بالاعتزال الدولي، أجاب هازارد: “لن يحدث ذلك معي، أنا متأكد بنسبة 100% لا أرى نفسي أفعل ذلك والأمر ليس في رأسي أبدا”.

وأشار: “اتصل بي الملك فيليب عقب الاعتزال، لكن ما تحدثنا عنه سيظل بيننا، في كرة القدم لا يجب أن تقول مستحيل أبدا، لكن لدي العديد من الأشياء الأخرى كي أفعلها، مثل قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي وعائلتي.. لا أرى أنني سأغير قراري أمام فكرة معينة”.

وشدد: “بدأت أفكر في الاعتزال منذ بطولة اليورو، في ذلك الوقت عملت كثيرًا، لكنني تعرضت للعديد من الإصابات، ولم أستطع اللعب ضد إيطاليا. حينها قررت أن يكون المونديال هو الأخير لي”.