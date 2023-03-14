أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1 %، ليغلق عند 10207 نقاط (- 98 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بأكثر من 1 % عند 32.50 ريال، و71.80 ريال، على التوالي.

وأغلق سهم سابك، عند 89 ريالا (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022.

وهبط سهم تكوين، بنسبة 5 %، عند 8.51 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ يوليو 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر للربع الرابع 2022 بقيمة 113.1 مليون ريال، لتصل الخسائر المتراكمة لدى الشركة إلى 48.38 % من رأس المال.

وتصدر سهم ثمار، تراجعات اليوم بنسبة 8 % عند 31.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

في المقابل، صعد سهم نادك، بنسبة 6 %.

وتصدر سهم أميانتيت، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 39.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم.

وأنهت أسهم العربي الوطني، سلوشنز، واس تي سي، واتحاد اتصالات، وعلم، وساكو، وسابك للمغذيات، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.