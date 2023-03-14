أوضحت مدينة الملك سعود الطبية المقصود بحساسية الماء أو ما يسمى بالشرى المائي وأبرز أعراضه وكيفية تخفيف أعراضه.

وقالت “سعود الطبية” أنا حساسية الماء هي نوع نادر من الأرتيكاريا المسببة لظهور الطفح الجلدي بعد لمس الشخص للماء وأيضا المطر والثلوج والعرق والدموع ويسمى بالشرى المائي .

ومن أعراضه : احمرار الجلد على هيئة انتفاخات والشعور بالحرقان والحكة وصعوبة البلع والتنفس وسماع صفير في الحالات الشديدة.

وللتخفيف من هذه الأعراض يوصى بأخذ مضادات الهيستامين وهي الخيار الأول لمثل هذه الحالات واستخدام بعض الكريمات والمراهم التي تعمل كطبقة عازلة بين الجلد والماء وتقلل نسبة التلامس مثل الفازلين.

وكذلك العلاج بالضوء أو استخدام دواء أوماليزوماب ومن الممكن إضافة بيكربونات الصوديوم لماء الاستحمام أو استخدام مكملات بيتا ألانين.