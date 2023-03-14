اشتبك أنصار رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان مع قوات الشركة الباكستانية خارج منزله في وسط مدينة لاهور، اليوم الثلاثاء، عندما حاول مسؤولو الأمن الباكستاني اعتقال خان، للمرة الثانية.

وقال عمران خان في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: جاءت الشرطة لاعتقالي .. أدعو الشعب الباكستاني للكفاح من أجل حقوقه.

وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد، إن فريقا من الشرطة الباكستانية بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، بناء على مذكرة اعتقال بحق خان.