تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫03831 مقابل الريال الواحد 0٫24764

الدولار: 3٫75500 مقابل الريال الواحد 0٫26631

درهم إماراتي:1٫02235 مقابل الريال الواحد 0٫97814

ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65788

دينار أردني: 5٫29326 مقابل الريال الواحد 0٫18892

دينار كويتي: 12٫24360 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني:9٫95924 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري: 1٫03131 مقابل الريال الواحد 0٫96964

الدرهم المغربي: 0٫36099 مقابل الريال الواحد 2٫77273

الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22912