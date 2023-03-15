أفاد رئيس المخابرات الأسبق تركي الفيصل بأن الولايات المتحدة أو أوروبا لم تكن لتكون “وسيطا نزيها” وتأمين صفقة بين المملكة وإيران مثل التي ساعدت الصين في الحصول عليها.

وقال فيصل في مقابلة صحفية:” أن الصين هي التي يمكن أن تنجح لأن علاقات جيدة تربطها مع البلدين”.

وأضاف:” أنه لم يكن على علم بتفاصيل الاتفاقية، ولكنه يأمل في أن تؤدي إلى مزيد من التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط.”

وتابع: “أعتقد أنه سيكون لها تأثير على قضايا مثل اليمن، على سبيل المثال، وآمل أن تنعكس أيضا على سوريا، حيث يحدث إراقة الدماء المستمرة”.