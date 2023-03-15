أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، غادر إلى موطنه بعد وفاة أحد أفراد أسرته خلال حادث مروري.

وقال نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” غادر مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول الأرجنتيني رامون دياز إلى موطنه بعد وفاة أحد أفراد أسرته، وتعرض إثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري”.

وأكد النادي، أنه منح الجهاز الفني لاعبو الفريق راحة اليوم، بعد تغلبهم على الفتح يوم أمس الثلاثاء في دور ربع نهائي كأس الملك، على أن يعاودوا تدريباتهم الخميس، فيما تقرر أن يقود تدريبات الفريق مساعد مدير الجهاز الفني إيميليانو دياز، وذلك إلى حين عودة رامون دياز.

وفي السياق نفسه، قدم مجلس إدارة الهلال وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم التعزية والمواساة إلى دياز ومساعده إيميليانو دياز في وفاة أحد أفراد أسرتهما وتعرض اثنان للإصابة عقب حادث مروري.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تعرض ميشيل نجل رامون دياز، إلى حادث سير في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، والذي أودى بحياة زوجته مساء أمس الثلاثاء.