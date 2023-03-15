وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد في حي العليا وسط الرياض.

وشهدت الرياض مساء اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض، حتى العاشرة مساء اليوم، مشيراً إلى أن ذلك سيصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.