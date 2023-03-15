أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة إبراز منشآت النقل لحقوق والتزامات المستفيدين بمكاتبها ومقارها وبمواقع واضحة للمستفيدين من خدمات وأنشطة النقل، داعية المستفيدين إلى التعَرف على أبرز حقوقهم والتزاماتهم في عدد من أنشطة وخدمات النقل، وقطاع تأجير السيارات: كإصدار العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات من خدمة (تأجير) للمستفيد، وعدم امتناع مكاتب تأجير السيارات عن تأجير المستفيدين في حال توفر الإثباتات والوثائق المطلوبة كرخص القيادة والهوية الوطنية سارية المفعول، ومطابقة التغطية التأمينية.

وشددت على مكاتب تأجير السيارات بعدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستفيد بغرض تأجير السيارة، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي حددتها الهيئة، مشيرة إلى الالتزامات المترتبة على المستفيدين منها: إعادة السيارة بنفس الحالة التي استأجرها بها، وكذلك إعادتها في الوقت المحدد، والتأكد من بيانات العقد الإلكتروني الموحد، إلى بقية الالتزامات التي أوردتها الهيئة في منشورها.

كما تضمن إعلان الهيئة التوعوي حقوق والتزامات المستفيدين مع شركات الطرود البريدية، كحق المستفيد في الحصول على الخدمة والمحافظة على محتويات المواد البريدية من الفقد أو التلف، وكذلك الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه لدى شركة الطرود البريدية، المحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، وتسليم الشحنة حسب العنوان الوطني، كما أوردت الهيئة الالتزامات المترتبة على المستفيدين أبرزها: التأكد من نظامية شركة الطرود البريدية، والتحقق من بوليصة الشحنة، وضمان سلامة المواد المشحونة، والتأكد من سلامة الشحنة قبل استلامها إلى بقية الالتزامات الأخرى التي أوردتها الهيئة.

وقد خصصت الهيئة الرقم الموحد (19929) لتلقي مقترحات وشكاوى المستفيدين، ويجسد تفاعل الهيئة مع هذا اليوم العالمي لحقوق المستفيدين حرصها واهتمامها الكبيرين في حماية حقوقهم ورفع الوعي بالتزاماتهم، وبما يضمن تعزيز استدامة وتنافسية أنشطة وخدمات النقل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.