استعرض أخصائي التغذية الدكتور مايك بوهل 8 عادات تسهم في فقدان الوزن إذا اعتاد المرء على ممارستها كل ليلة.

ونصح بتجنب تناول الطعام في وقت متأخر، والحرص على تناول وجبة خفيفة قبل النوم، وأن تحتوي هذه الوجبة على بروتين الكازين، مثل منتجات الألبان.

وشدد على ضبط توقيت التمرين بشكل صحيح كالمشي مثلا في المساء حيث يساعد ذلك في استمرار حرق السعرات الحرارية الزائدة في وقت النوم، وكذلك أن تون درجة الحرارة لغرفة النوم 65 درجة فهرنهايت.

وأكد على ضرور تجنب الضوء الأزرق، والذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت ذاته تقريبًا كل يوم، والحرص على الاسترخاء قبل النوم.