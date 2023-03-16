روى خالد اليمني تجربته مع تقديم شكاوى ضد المخالفين وقصة الشاب الذي لم يُبلغ عنه.

وقال اليمني :” كلما رأيت أمرا مخالفا بلغت عنه على ٩١١، ولكن هناك قصة شاب هو الوحيد الذي لم أبلغ عنه، هذا الشاب كان يفحط بالسيارة بشكل غير طبيعي رأيته وأنا في اتجاهي للمغسلة”.

وأضاف، أنه أوقف الشاب وتحدث معه وبين له خطورة هذا الأمر وقدم له النصائح بشأن ذلك حتى تأثر الشاب بتلك النصائح واستجاب له وشكره في النهاية على تلك النصائح الثمينة

وأكد اليمني أنه لم يبلغ عن الشاب لأنه أدرك خطورة الأمر واستجاب لكلامه، مناشدا أولياء الأمور بضرورة توجيه أولادهم وتقديم النصح لهم بالحسنى وليس بالعنف.