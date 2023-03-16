أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.7 %، ليغلق عند 9977 نقطة (- 72 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.7 مليار ريال.

وشهد اليوم تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في السوق وفقا لمراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها المعلنة سابقا.

وتراجع سهم أرامكو، بنسبة 2 % عند 30.95 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ9 ملايين سهم.

وأغلق سهم الأهلي السعودي، عند 41.50 ريال (- 3 %)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2020، وسط تداولات كثيفة على السهم تجاوزت الـ30 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار ريال تمت عن طريق نحو 39 ألف صفقة.

وأنهت أسهم اتحاد اتصالات، وبن داود، ولوبريف، والسيف غاليري، والخريف، وسلوشنز، وسبكيم العالمية؛ تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و4 %.

وتصدر سهم هرفي للأغذية، تراجعات اليوم بنسبة 7 % عند 32 ريالا، عقب الإعلان عن تسجيل خسائر في الربع الرابع 2022.

في المقابل، صعد سهم جرير، بأكثر من 1 % عند 149.80 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلا من 10 ريالات دون تعديل رأس مال الشركة، وتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.2 ريال للسهم.

وارتفع سهم أسترا الصناعية، بنسبة 6 % عند 59 ريالا، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 85.7 مليون ريال وبنسبة 65 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وارتفعت أسهم بنك ساب، والسعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وسابك للمغذيات، والبحري، بنسب تراوح بين 1 و4 %.