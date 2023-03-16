أكدت المملكة وروسيا التزامهما بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023م.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض اليوم، مع نائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

يذكر أن محادثاتهما شملت التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.