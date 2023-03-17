يطلق على البرتقال المُر أسماء متعددة منها الزنبوع وبرتقال أشبيلية والرنج والنارنج، ويمتاز طعمه بمرارة وحموضة شديدتين حيث يلجأ البعض لمزجه بالعسل أو الدبس لتخفيف حدة الطعم، كما يمكن إنتاج الزيوت العطرية والمربى من القشور.

ويحتوي البرتقال المر على مركب السينفرين الغذائي الذي يساعد على خسارة الوزن الزائد، وذلك من خلال فعاليته في كبح الشهية وتسريع عملية الأيض وحرق الدهون، كما يفيد مركب السينفرين الغذائي الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم أو الأشخاص المصابين بمتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الانتصابي.

ويساعد في زيادة سرعة نبض القلب ورفع ضغط الدم المنخفض، فيما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين ج الذي قد يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، وهو المسؤول عن التئام الجروح وتعافي قروح الفراش.

ويمتلك البرتقال المُر وزيته العطري العديد من الفوائد الصحية، ومنها خفض مستويات سكر الدم وتحسين الهضم ومحاربة الخلايا السرطانية في الكبد والمبيض والالتهابات الجلدية.