أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارًا بمنع الأهلي من التعاقدات لفترتي تسجيلات “الصيف والشتاء المقبلين”، نظرًا لكثرة القضايا على النادي وتكرار المخالفة.

وأكد الخبير القانوني أحمد الشيخي، عبر قناة “SSC” أن فيفا لم يتقبل حجة الأهلي في القضية الأخيرة الخاصة باللاعب لويس جرابان، والتي فسخ بها اللاعب عقده لعدم حصوله على رواتبه لعدة أشهر، بينما كانت حجة الراقي أنه ليس لديه حساب بنكي في السعودية، والنادي لم يتمكن من تحويل المبالغ لحساب خارجي.

وقال أحمد الشيخي: “المنع سيحدث حتى لو دفع النادي الأهلي أموال كل القضايا التي على النادي، لتكرار نفس المخالفة لأكثر من مرة”، متابعًا: “تم تغريم الأهلي أكثر من 4 ملايين ريال بالإضافة لغرامات شهرية، ولن يستطيع تسجيل اللاعبين الجدد مثل عبد الله عطيف وسميحان النابت”.

وأضاف: “استبعد خصم النقاط من الأهلي في الفترة الحالية، والنادي غير ملزم بالسداد إلا بعد صدور قرار نهائي من محكمة CAS”، مستطردًا: “الاتحاد لديه بعض القضايا ولكن هناك محاولات لإغلاق تلك الملفات وهو في وضع جيد، والنصر كذلك يهدف لإغلاق الكثير من القضايا”.

واختتم: “رابطة اللاعبين نصحت بعدم الانتقال لبعض الدوريات بسبب عدم الالتزام، والدوري السعودي من ضمنها، ونحن أقل أندية العالم التزاما بتنفيذ القرارات”.