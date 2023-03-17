تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫99480 مقابل الريال الواحد 0٫25032
الدولار: 3٫75635 مقابل الريال الواحد 0٫26622
درهم إماراتي: 1٫02275 مقابل الريال الواحد 0٫97776
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫64721
دينار أردني: 5٫29517 مقابل الريال الواحد 0٫18885
دينار كويتي: 12٫23277 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 9٫96340 مقابل الريال الواحد 0٫10037
الريال القطري: 1٫03154 مقابل الريال الواحد 0٫96943
الدرهم المغربي: 0٫36104 مقابل الريال الواحد 2٫77240
الجنيه المصري: 0٫12193 مقابل الريال الواحد 8٫20049
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