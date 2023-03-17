الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة17 مارس

اتق شر الحليم اذا غضب

منذ 33 دقيقة
0
1043
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    وزارة الرياضة تفتح تحقيق بعد منع الأهلي من التسجيل

    وزارة الرياضة تفتح تحقيق بعد منع الأهلي من التسجيل

    منذ 13 دقيقة
    0
    1120

    جاب العيد في نفسه داخل الاسنسير

    منذ 18 دقيقة
    0
    1029
    وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

    وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

    منذ 23 دقيقة
    0
    1166
    أسعار النفط تستقر بعد اجتماع بين المملكة وروسيا

    أسعار النفط تستقر بعد اجتماع بين المملكة وروسيا

    منذ 28 دقيقة
    0
    1144

    اتق شر الحليم اذا غضب

    منذ 33 دقيقة
    0
    1043