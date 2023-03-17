أوضحت الإدارة العامة للمرور، عدم إمكانية نقل المخالفات المرورية من مالك المركبة وتسجيلها باسم شخص آخر ارتكب المخالفات على مركبة المالك.

وأفادت بأنه يمكن إضافة السائق كمستخدم فعلي في نظام “أبشر”، مُشددة على أن التفويض للأشخاص بقيادة المركبة يحدد المسؤول عن قيادتها.

كما أنه يحمي مالكها من تسجيل المخالفات وغيرها عليه، حيث يتم التفويض وإلغاؤه من حساب المالك في منصة «أبشر».

وقالت أنه حال رغبة المالك بتسجيل المخالفات على هوية مستخدم المركبة، في حال لم يرتكبها مالكها، يمكن لمالك المركبة التقدم بدعوى لدى المحكمة.

وأشارت إلى أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري، في حين أن من شروط إتمام نقل ملكية المركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.