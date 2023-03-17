نصح كريستوف دوجاري، أسطورة المنتخب الفرنسي الأسبق، باريس سان جيرمان بالتراجع عن فكرة تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال كريستوف دوجاري: “أريد أن أسمع ميسي نفسه يتحدث عن موقفه، لا أعرف ما يريده هذا الفتى، لابد أن يخرج ليواجه بنفسه ويتحدث عن مستقبله”.

وأضاف: “يجب أن يشرح لنا ميسي أنه يحب باريس سان جيرمان وأنه سعيد، رغم أن الأداء الذي يقدمه في الفترة الأخيرة لا يستحق عليه التجديد، لا يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن في باريس”.

وتسعى عدة أندية للتعاقد مع ميسي على رأسها الهلال، وبرشلونة.