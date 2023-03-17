أوضحت المحامية نسرين العيسى، الفرق بين الخلع وفسخ النكاح، مبينة أنه إذا لجأت المرأة للانفصال عن زوجها للقضاء يكون أمامها خيارين إما الخلع أو فسخ النكاح.

وقالت العيسى: ” فيما يخص الخلع، فهو يشترط فيها إرجاع المهر، وفي بعض المرات إذا كان لدى الزوجة أطفال القضاء هنا يرجع نصف المهر”.

وأضافت: “أما فسخ النكاح يكون حينها الزوج غير كفء ليكون زوج، فالقاضي يفسخ العقد، وذلك وفق شروط منها عدم الإنجاب، والهجرة أكثر من سنتين، والمرض”.

وفي سياق آخر أوضحت العيسى أن الإخلال بشروط عقد الزواج ليست دليلا يؤخذ به في حال طلب فسخ النكاح.

وقالت: “فسخ العقد يجب أن يكون السبب فيه هو استحالة استمرار الحياة الزوجية مثل عدم القدرة على الإنجاب أو أنه مدمن على المخدرات أو مريض أو هجرها، حينها يفسخ القاضي العقد”.

مشيرة إلى أن الشروط الأخرى التي تشترطها المرأة قبل الزواج لا يمكن فسخ النكاح بموجبها، قائلة: “حسب الشرط وظروفه” مشيرة إلى أن الموضوع نسبي.