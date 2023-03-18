تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫04961 مقابل الريال الواحد 0٫24759

الدولار: 3٫75642 مقابل الريال الواحد 0٫26621

درهم إماراتي: 1٫02280 مقابل الريال الواحد 0٫97771

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63263

دينار أردني: 5٫29154 مقابل الريال الواحد 0٫18898

دينار كويتي: 12٫24147 مقابل الريال الواحد 0٫08169

دينار بحريني: 9٫97489 مقابل الريال الواحد 0٫10026

الريال القطري: 1٫03170 مقابل الريال الواحد 0٫96927

الدرهم المغربي: 0٫36440 مقابل الريال الواحد 2٫76181

الجنيه المصري: 0٫12325 مقابل الريال الواحد 8٫11363