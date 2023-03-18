أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الدولية الدكتور إدموند غريب أن هنري كيسنجر من أبرز الدبلوماسيين الأميركيين، وتصريحاته عن الاتفاق السعودي – الإيراني يجب أن تؤخذ على محمل كبير من الجدية.

وقال غريب :” هنري من أكبر و أبرز الدبلوماسيين ويعتبر داهية بالنسبة للكثير من القضايا الدبلوماسية، ولذلك حينما نسمع هذا الكلام من شخصية مثل هنري كيسنجر فإن هذا سيستوقفنا ويدفعنا إلى أخذ تصريحاته على محمل الكثير من الجد”.

وأضاف ” وفي نفس الوقت يدفعنا الأمر إلى تقييمها وإلى أي مدى هي تعكس المتغيرات والواقع الجديد بدون شك أن هناك بالفعل متغيرات “.