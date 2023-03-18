ستقوم إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة برفع خطابًا رسميًّا إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” تستأنف فيه قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، القاضي بمنع النادي الغربي من التسجيل لفترتين متتاليتين نتيجة عدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس جرابان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، التي تبلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون ريال، وهي قيمة العقد الكامل الموقع بين الطرفين، مع تثبيت عقوبة المنع حتى في حال السداد.

ويُشار إلى أن إدارة الأهلي ستستند في الاستئناف على أوراق التعاقد مع عبد الله عطيف، وفهد الرشيدي، وسميحان النابت، الثلاثي الجديد، التي تمت الفترة الماضية، وذلك لكسب التدابير الوقتية، ورفع المنع مؤقتًا من أجل تسجيلهم، إضافة إلى إبرام تعاقدات أجنبية لحين البت النهائي في القضية من “كاس”.

وأفادت مصادر صحفية بأن الأهلاويين سيتعهدوا أمام “كاس” بسداد مستحقات جرابان، الذي فسخ عقده من طرف واحد نتيجة عدم تسلمه رواتب 3 أشهر.

ومن جانبه، أكد المختص في قضايا “فيفا” و”كاس”، أن قرار الاتحاد الدولي الصادر نهائي، ولكن يحق للنادي الأهلي تحويل القضية إلى محكمة “كاس” في مدة أقصاها 21 يومًا من صدور القرار.

وأشار إلى أن هذه هي الخطوة المقبلة أمام الأهلاويين وهي توقيف تنفيذ العقوبة، حتى صدور قرار محكمة “كاس” النهائي والذي من الممكن أن يلغي قرار “فيفا” أو يخفف العقوبة.

وبشأن لاعبي الفريق الذين تم التعاقد معهم أخيرًا، وهم الثلاثي الرشيدي وعطيف والنابت، أضاف: “لن يستطيع الأهلي تسجيلهم في حال عدم حصوله على التدابير الوقتية أو نقض القرار من “كاس” و‏قرار المنع يشمل جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلي ولم يسجلهم في الفترة الماضية”. ‏

وأوضح أن القرار لا يشمل اللاعبين العائدين إلى النادي من الإعارة أو اللاعبين الذين سيمدد التعاقد معهم، ويملك النادي الأهلي حاليًا ثلاثة محترفين معارين، وهم السوري عمر السومة، والمقدوني أليوسكي، والسنغالي الحسن نداو.