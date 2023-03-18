روت أول مدربة ملاكمة سعودية “هالة الحمراني” قصة حبها للفنون القتالية وعن دخولها مجال التدريب قبل 20 عام.

وقالت الحمراني، خلال حديثها على قناة العربية:” أن كان لديها مدربة للفنون القتالية في المدرسة وكانت هي أول سبب لحبها الملاكمة”، لافتةً أنها بعد ذلك ذهبت للجامعة في أمريكا ومن ثم بدأت ممارسة الملاكمة التايلاندية .

وأضافت :” أنها تعرفت على ملاكم روسي بعد ذلك”، مُشيرة إلى أن هدفها كان دخول البطولة ولكنها عجزت عن ذلك لعدم وجود بنات في هذا المجال.

وتابعت:” أنها بعد ذلك بدأت في تدريب البنات في 2003، وبدأت في فتح نادي بـ 2019”, مؤكدة أن أكثر شيء يحمسها هو رؤيتها لإحدى الفتيات تتطور .