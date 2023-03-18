أعربت واشنطن أنها تخشى نتائج عكسية للتصعيد مع بكين، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، فيما أبدت أوكرانيا انفتاحها على دور صيني لإنهاء الحرب.

وقال مسؤولين أمريكيين : إن البيت الأبيض سعى الأسابيع الأخيرة إلى تهدئة خطاباته حول احتمال قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة في حرب أوكرانيا للحد من التوترات المتصاعدة، خصوصاً قبل الاجتماع المرتقب للرئيسين الصيني والروسي.

وقبيل القمة المرتقبة في موسكو بين الرئيسين الصيني والروسي، قالت موسكو إن المحادثات ستشمل إمدادات الأسلحة والنزاع في أوكرانيا.

وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من أي دعم عسكري لروسيا، مبينة أن واشنطن لم ترَ حتى الآن أن الصين قدمت أي نوع من المساعدة الفتاكة لروسيا لاستخدامها في ساحة المعركة بأوكرانيا.

من جهتها، أبدت كييف انفتاحها على دور صيني، لكنها شددت على ضرورة احترام وحدة أراضيها. وناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مع نظيره الصيني تشين جانغ المبادئ التي يمكن على أساسها استعادة السلام في أوكرانيا.