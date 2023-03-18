انتقد جيروم روثين، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي السابق، استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق للموسم المقبل.

وقال روثين، في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “أعلم أن ناصر الخليفي، ولويس كامبوس، يستمعان إلينا الآن”.

وأضاف: “على باريس أن يأخذ العرض المقدم لميسي من أجل التجديد ثم يمزقونه، ويضعونه في سلة المهملات، ثم يشعلون فيه النار، ويودعونه”.

واختتم لاعب فرنسا السابق: “ميسي يريد الحصول على نفس راتب مبابي.. لا تعبثوا”.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بشرط أن يكون ذلك بموافقة الطرفين.