حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من ممارسة الرياضة قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وقال النمر: “لا ينصح بعمل الرياضه قبل الإفطار في رمضان وذلك لأن الجسم في اقصى حالات نقصان سوائله ومع المشي (الرياضة) يزداد هذا الفقد مما يعرضه للإجهاد الحراري،خاصةً كبار السن، مرضى القلب، من يتناولون مدرات للبول لأسباب مختلفة…الخ”.

وأضاف: “وعلى الرغم أن هناك دراسات غربية تشير لفائدة الرياضة مع الصيام المتقطع IF ولكنها أجريت على صيام ٨ -١٠ ساعات وليس ١٤ الى ١٥ ساعة في جو جاف درجة حرارته فوق ٣٥!! لذلك فهذا المفهوم قياس خاطيء فلا تقع فيه”.