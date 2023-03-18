تم إيقاف 6 حكام بعد احتساب 42 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى في بوليفيا، إثر هطول أمطار غزيرة تحول معها الملعب إلى ما يشبه بركة ماء.

وشهدت إرشادات الاتحاد الدولي “فيفا” الجديدة التي تم تنفيذها خلال كأس العالم 2022 في قطر المزيد من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث حاول “فيفا” تضييق الخناق على إضاعة الوقت.

لكن هذه القواعد الجديدة أدت إلى مشاهد غير مسبوقة في أمريكا الجنوبية في مواجهة بين أتلتيكو بالمافلور وبلومينغ، يوم الإثنين الماضي.

في غضون ذلك، سخر حساب بلومينغ الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي من لجنة التحكيم بالقول إن صافرة النهاية تشير إلى “نهاية الشوط الثالث”.

وتم التأكيد منذ ذلك الحين على أن الاتحاد البوليفي لكرة القدم أوقف غوتيريز وخمسة حكام آخرين أثناء تحقيقات في الأمر.