تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات دوري روشن.

وسجل الهدف الأول في المباراة عبدالفتاح آدم لصالح أبها في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وعادل النصر النتيجة عن طريق محترفه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 78 ، قبل أن يسجل تاليسكا هدف الفوز للنصر في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد النصر 49 نقطة بينما أبها تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة.

د26’ الهدف الأول لـ #أبها عن طريق عبدالفتاح أدم

النصر 0 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/J2IeAxemya — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

د78’ هدف التعادل لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

النصر 1 × 1 أبها#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/I7Thdk4lsz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023