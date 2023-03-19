أكدت تقارير صحافية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيبقى في العاصمة ولن يسافر إلى برشلونة لحضور الكلاسيكو؛ بسبب موقف ناديه من قضية الحكم السابق إنريكيز نيغريرا.

وكشف ريال مدريد، حامل لقب الليغا، الأسبوع الماضي، أنه سينضم إلى شكوى تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني في الفترة من 1993 إلى 2018.

ويسعى بيريز من وراء هذا القرار التاريخي لريال مدريد إلى عدم زيادة التوتر في ظل “قضية نيغريرا”، وبسبب هذا الأمر قرر بيريز، الغياب عن الكلاسيكو في “كامب نو”، وهو أمر لم يفعله رئيس ريال مدريد حتى خلال الظهور الأول للويس فيغو بعد انتقاله من برشلونة لريال مدريد أو أول مواجهة تجمع الفريقين بعد جائحة كوفيد-19.

وذكرت التقارير، أنه يتوقع فريق ريال مدريد استقبالًا عدائيًا للغاية في كامب نو، إذ إنها مخاطرة لا تستحق المجازفة رغم أن بيريز لم يفوت حتى ظهور فيغو لأول مرة بعد توقيعه مع الفريق الملكي في ظهوره الأول في كامب نو أو أول مباراة بعد وباء كورونا، حيث جلس في المقصورة الرئيسية وارتدى قناعا، لكن سيبقى الآن في العاصمة الإسبانية.