كشفت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تمريض، استشاري – تركيبات الأسنان، استشاري – روماتيزم، استشاري – العناية المركزة، استشاري – جراحة العظام، استشاري – طب الأسرة والمجتمع، استشاري – جراحة الأوعية الدموية، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الهيئة الملكية هنا