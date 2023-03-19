الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد19 مارس

“بوسيدون” الروسي يثير القلق والذعر في بريطانيا

منذ 29 دقيقة
0
تابعوا صدي على

من الممكن أن يتسبب الطوربيد النووي الروسي “بوسيدون” في تدمير المدن الساحلية البريطانية، والتسبب بفيضانات مشعة وخسائر كبيرة في الأرواح في لندن.

وأشارت صحيفة Daily Mail إلى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزويد القوات البحرية الروسية بهذه الطوربيدات أثار حالة من الذعر بين الخبراء البريطانيين.

وتوقع أندريو فوتير الخبير بالأسلحة النووية من جامعة ليستر، أن هذا الطوربيد يمكن أن يسبب أضرارا إذا كان يحمل رأسا حربية قوتها ميغاطن.

وأوضح أنه إذا فجرت قنبلة نووية في مصب نهر التايمز أو بالقرب منه، فإن موجة المد ستصل إلى المباني وقد يسبب هذا الإنفجار موت الملايين من البشر.

وقال: أول الضحايا سيسقطون بالموجة الضاربة للإنفجار والحروق وليس بسبب الإشعاع.

وكان المؤرخ الروسي دميتري بولتنيكوف، قد افترض في شهر فبراير المنصرم أن الغواصة النووية الروسية “خاباروفسك” ستحمل الطوربيدات النووية الاستراتيجية “بوسيدون”.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

“بوسيدون” الروسي يثير القلق والذعر في بريطانيا

منذ 29 دقيقة
0
بالفيديو.. زلزال عنيف يهز الإكوادور يقتل 13 شخصاً

بالفيديو.. زلزال عنيف يهز الإكوادور يقتل 13 شخصاً

منذ 34 دقيقة
0
1183

النوم وقت القيادة

منذ 39 دقيقة
0
1071
بمحرك رباعي سعة 2000 سي سي.. سعر رنج روفر ديفندر 2023 في المملكة

بمحرك رباعي سعة 2000 سي سي.. سعر رنج روفر ديفندر 2023 في المملكة

منذ 44 دقيقة
0
1151
إطلاق المرحلة الأولى من &#8220;حافلات الرياض&#8221;

إطلاق المرحلة الأولى من “حافلات الرياض”

منذ 49 دقيقة
0
12403