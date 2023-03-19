“بوسيدون” الروسي يثير القلق والذعر في بريطانيا

من الممكن أن يتسبب الطوربيد النووي الروسي “بوسيدون” في تدمير المدن الساحلية البريطانية، والتسبب بفيضانات مشعة وخسائر كبيرة في الأرواح في لندن.

وأشارت صحيفة Daily Mail إلى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزويد القوات البحرية الروسية بهذه الطوربيدات أثار حالة من الذعر بين الخبراء البريطانيين.

وتوقع أندريو فوتير الخبير بالأسلحة النووية من جامعة ليستر، أن هذا الطوربيد يمكن أن يسبب أضرارا إذا كان يحمل رأسا حربية قوتها ميغاطن.

وأوضح أنه إذا فجرت قنبلة نووية في مصب نهر التايمز أو بالقرب منه، فإن موجة المد ستصل إلى المباني وقد يسبب هذا الإنفجار موت الملايين من البشر.

وقال: أول الضحايا سيسقطون بالموجة الضاربة للإنفجار والحروق وليس بسبب الإشعاع.

وكان المؤرخ الروسي دميتري بولتنيكوف، قد افترض في شهر فبراير المنصرم أن الغواصة النووية الروسية “خاباروفسك” ستحمل الطوربيدات النووية الاستراتيجية “بوسيدون”.