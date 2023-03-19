وثقت إحدى خريجات كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز لحظة أدائها للقسم مع زميلاتها من خلال كاميرا جوالها أثناء حفل تخرجها .

وجاءت الخريجة في مقطع الفيديو وهي تردد القسم قائلة :” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لديني ومليكي ووطني وأن أراقب الله في مهنتي بالسر والعلن، مسخرة علمي لنفع جميع الناس، دون إيذائهم أو التفرقة بينهم.”

وأضافت: وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، متعاونة مع زميلاتي، مثابرة في طلب العلم، جاعلة حياتي مصداق إيماني، والله على ما أقول شهيد.”