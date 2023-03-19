أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة (للرجال والنساء) حملة الدبلوم، البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات،.

وأوضح المركز أن المؤهلات المطلوبة هي :

– الدبلوم أو ما يعادله.

– البكالوريوس فما فوق.

– السياحة المستدامة.

– إدارة البيئة.

– إدارة السياحة.

– التقييم البيئي.

– إدارة الموارد الطبيعية.

– علم الأحياء.

– التخطيط الإقليمي الحيوي.

– التخصصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية، وغيرهم.

وأشار المركز إلى أن التقديم يبدأ الأحد 1444/8/27هـ (الموافق 2023/3/19م) ويستمر لمدة (10 أيام)، وللاطلاع على بقيّة الشروط من خلال الموقع .