أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة (للرجال والنساء) حملة الدبلوم، البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات،.
وأوضح المركز أن المؤهلات المطلوبة هي :
– الدبلوم أو ما يعادله.
– البكالوريوس فما فوق.
– السياحة المستدامة.
– إدارة البيئة.
– إدارة السياحة.
– التقييم البيئي.
– إدارة الموارد الطبيعية.
– علم الأحياء.
– التخطيط الإقليمي الحيوي.
– التخصصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية، وغيرهم.
وأشار المركز إلى أن التقديم يبدأ الأحد 1444/8/27هـ (الموافق 2023/3/19م) ويستمر لمدة (10 أيام)، وللاطلاع على بقيّة الشروط من خلال الموقع .
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