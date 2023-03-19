كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضية المتهم الكويتي بجلب 18 كيلوغراماً من الحشيش والذي فر إلى المملكة وتم القبض عليه في الرياض.

وبينت التحقيقات أن المتهم الكويتي الهارب قد فر مرتين من موطنه، بعدما شهد مطلع شهر مارس الجاري الحادثة الرئيسية، التي تمثلت بمحاولة إدخال 18 كيلوغراماً من مادة الحشيش عبر منفذ السالمي الحدودي، قادماً إلى الكويت براً بسيارته، وطلب رجال الجمارك منه إنزال كل حقائبه بتفتيشها بعد إتمام تفتيش سيارته والتثبت من خلوها من الممنوعات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الهارب بمجرد نزول الحقائب والبدء في تفتيشها بادر و«هرب بالسيارة» عبر بوابة المنفذ البري الخاضعة للإشراف الأمني، مستغلاً عدم توقيفه من قبل البوابة الأمنية، ليعثر لاحقاً رجال الأمن داخل الحقائب على 18 كيلوغراماً من مخدر الحشيش.

وتم رصد الهارب الكويتي وضبطه في السعودية وجاري العمل لتسليمه إلى الجهات الأمنية في الكويت.