أفادت مصادر متطلعة بأن شركة «الوسائل» اتفقت مع شركة «مرسول» على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، التي تتضمن حمل اسم الأخيرة لملعب جامعة الملك سعود، وذلك بعد مرور نحو عامين ونصف العام من العقد الذي يستمر في الأساس لنحو 5 أعوام.

وحتى الآن لم يكشف الطرفان عن أسباب فسخ العقد بينهما، إذ يحيط المسؤولون المزيد من السرية حول ذلك.

وقالت المصادر ذاتها :” أن ملعب جامعة الملك سعود لم يعد يحمل اسم «ملعب مرسول بارك»، اعتباراً من مباراة أمس التي جمعت النصر وأبها ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويُشار إلى أن المسؤولون في شركة «الوسائل» المالكة لحقوق ملعب جامعة الملك سعود يجرون مناقشات ومفاهمات مع عدة شركات للوصول إلى اتفاق رسمي مع راع جديد لحمل اسم ملعب الجامعة في الفترة المقبلة.

يُذكر أن شركة «الوسائل» فازت بحقوق تسويق واستثمار ورعاية ملعب جامعة الملك سعود لعشر سنوات مقبلة مقابل 230 مليون ريال (23 مليون ريال سنوياً).