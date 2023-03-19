أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.8 %، ليغلق عند 10158 نقطة (+ 181 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 3 % عند 72.90 ريال، و42.75 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وسابك للمغذيات، والسعودي للاستثمار، وسليمان الحبيب، وبنك الرياض، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و5 %.

وصعد سهم جبل عمر، بنسبة 7 % عند 20.36 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

وأغلق سهم أملاك، عند 15.12 ريال (+ 6 %)، عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، تراجع سهما الحفر العربية، والسيف غاليري، عند 136 ريالا (- 4 %) للأول و83 ريالا (- 2 %)، عقب الإعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2022.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، أغلق صندوق المعذر ريت، عند 8.51 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.