أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما بإعدام متهم باغتصاب والدته تحت تهديد السلاح، وإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت أجهزة الأمن المصرية، تلقت بلاغًا يفيد بتعدي شخص على والدته جنسيا بمحل سكنهما، تحت تهديد السلاح.

وأشهر الجاني “السكين” في وجه والدته الستينية واعتدى عليها بالقوة، وتركها بعد أن هددها بالقتل في حال إخبار أحد بذلك.

وحررت الأم المجني عليها محضرًا بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه كان تحت تأثير مخدر “الحشيش”، وقت ارتكاب الجريمة.