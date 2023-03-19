كشفت مصادر عن بدء إدارة نادي النصر، في أولى خطواتها لضم اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لصفوفه.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، إن “النصر سيجتمع نهاية الشهر الحالي مع ممثلي لوكا مودريتش بالعاصمة السعودية الرياض وسيشرح النادي تفاصيل العرض المُقدم للتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش من الاستمرار مع ريال مدريد الموسم القادم، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء.

وذكرت أن الدولي الكرواتي يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، لكنه لن يضغط على النادي من أجل منحه عقد جديد.