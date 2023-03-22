جرى تخصيص 400 حافلة لنقل المعتمرين والزوار والسكان في مكة المكرمة بشكل مجاني.

وتم تزويد هذه الحافلات بأحدث التقنيات ووسائل الراحة والإنترنت وكافة الوسائل التي تضمن وصول الركاب بآمان، وفقا لـ”العربية”.

واستفاد من هذه الحافلات37 ملايين راكب، وتنتشر المحطات في أكثر المسارات حيوية، ويبلغ عدد هذه المسارات حالي 12 مسار عبر 438 محطة.