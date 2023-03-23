أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، أول جلسات شهر رمضان المبارك، على ارتفاع بنسبة 0.9 %، مغلقا عند 10446 نقطة (+ 96 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وارتفعا سهم مصرف الراجحي، وأرامكو، بأكثر من 1 % عند 73.50 ريال و32.15 ريال، على التوالي.

وصعد سهم التموين، بنسبة 5 % عند 85.10 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 1.3 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 107.1 مليون ريال.

وتصدر سهما رعاية والكثيري ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 87.30 ريال و50.600 ريال، على التوالي.

في المقابل، أغلق سهم الدوائية، عند 22.92 ريال (- 5 %)، عقب الإعلان عن تسجيل خسائر بقيمة 107.2 مليون ريال في الربع الرابع 2022.

وتصدر سهم ثمار، تراجعات اليوم بنسبة 10 % عند 48.25 ريال، بتداولات كثيفة بلغت نحو 11 مليون سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.