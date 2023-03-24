أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن هناك ثلاثة أندية يجب أن تكون تحت الوصاية المالية من وزارة الرياضة هي النصر والاتحاد والأهلي لأنهم يسببون المشاكل.
وقال سعود الصرامي، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن أي نادٍ من هؤلاء إذا “تورط” بدأ يستخدم عملية الضغط الجماهيري والإعلامي.
#سعود_الصرامي | @L9arami
ثلاثة أندية يجب أن تكون تحت الوصاية من وزارة الرياضة هي #النصر و #الاتحاد و #الأهلي لأنهم مسببون لنا مشاكل، وإذا "تورط" بدأ يستخدم عملية الضغط الجماهيري والإعلامي#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/DmIlZoOWlb
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 23, 2023
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