أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن هناك ثلاثة أندية يجب أن تكون تحت الوصاية المالية من وزارة الرياضة هي النصر والاتحاد والأهلي لأنهم يسببون المشاكل.

وقال سعود الصرامي، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن أي نادٍ من هؤلاء إذا “تورط” بدأ يستخدم عملية الضغط الجماهيري والإعلامي.