أثارت ابنة الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، جدلا واسعا الأسبوع الماضي، خلال حضورها إطلاق صاروخ مع والدها، حول ما إذا كان يتم إعدادها لدور قيادي.

وألقت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على الأمر بسؤال حول ماذا نرتدي في حالة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات؟

وقالت ان عملية إطلاق طائرة من طراز “هواسونغ –17” القادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ليست وحدها ما أثارت الانتباه ذلك اليوم، بل السترة السوداء الشتوية الي ارتدتها ابنة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جو آي.

وأشارت مصادر كورية إلى أن السترة تبدو تماما مثل السترة التي تباع من قبل دار الأزياء الفرنسية الفاخرة “كريستيان ديور”

وبحسب الموقع الرسمي الخاص بدار الأزياء، يبلغ سعر السترة نحو 2800 دولار، مبينا أن “السترة مصنوعة من المخمل الأسود المقاوم للماء ومليء بالزغب والريش. وتضفي القلنسوة المضافة للجاكيت لمسة نهائية راقية”.