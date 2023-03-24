أجبرت زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض على التدخل وتصحيح نص خطابه، اليوم الجمعة.

ويُشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة كان يلقي كلمة تكريمية لـ«شهر تاريخ المرأة»، متحدثا عن التشريعات الخاصة لمكافحة العنف ضد المرأة، ليتدخل بايدن قائلاً: «كما تعلمون، يستند هذا إلى خطوات أخرى اتخذناها، مثل أهم قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عاما لإبعاد الأسلحة عن أيدي مستشاري السياسة المحلية.”

وأضاف: «مرة أخرى، لا يزال يتعين علينا حظر الأسلحة الهجومية»، وهنا كان التدخل من البيت الأبيض، ففي النص الذي نشره تم شطب تعبيره «المستشارين السياسيين المحليين»، وكُتب بين قوسين ما كان مقصودا «المعتدين المحليين المدانين».

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى لبايدن، إذ أنه دائمًا ما يقع في مثل هذه المواقف، ويراوح الخطأ الناتج عن ذلك بين خلط في أسماء الدول والأحداث، ونسيان الأسماء، والارتباك في تسمية أفراد عائلته. لكن قد تكون هفوات بايدن مجرد «مزحة» منه، لكنه في ذات يوم وصف نفسه بأنه “آلة زلات لسان”.