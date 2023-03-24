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الجمعة24 مارس

ترامب : الاتهامات الموجهة ضدي قد تؤدي إلى عواقب مرمرة للبلاد

منذ 28 دقيقة
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وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تحذيرا شديد اللهجة بخصوص الاتهامات الموجهة إليه بقضية الاحتيال في “منظمة ترمب”، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى عواقب مدمرة للبلاد

وكتب ترمب في منشور عبر صفحته على “تروث سوشال” اليوم الجمعة: “أي نوع من الأشخاص ذلك الذي يمكن أن يتهم شخصا آخر، وفي هذه الحالة الرئيس الأميركي السابق، الذي حصل على أصوات أكثر من أي رئيس في التاريخ والمرشح الرئيسي عن الحزب الجمهوري، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أنه لم يتم ارتكاب اي جريمة، ومن المعروف أن الموت والدمار المحتمل الناتج عن مثل هذا الاتهام الباطل يمكن أن يكون كارثيًا على بلدنا”.

وشدد ترمب على أن الشخص الوحيد القادر على فعل ذلك هو “مريض نفسيا ومنحط يكره الولايات المتحدة”.

 

 

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