حلّ الفنان أحمد السقا ضيفًا في برنامج رامز نيفر إند، من تقديم الفنان رامز جلال الذي يُعرض على شاشة إم بي سي طوال شهر رمضان.

وبدأ رامز جلال الحلقة بالسخرية من أحمد السقا فور وصوله الرياض، كما شهد البرنامج إلقاء السقا قصيدة من تأليفه في برنامج رامز جلال.

وتعرض الفنان أحمد السقا، لموقف مرعب، بعد أن اهتزت المنضدة التي كان يجلس بجوارها ومعلقة في الهواء.

وتحدى رامز جلال السقا بأن يأكل ثعبانًا في البرنامج، وبالفعل نفذ الأخير التحدي، وعلق رامز في صدمة، قائلًا: دا ممكن ياكلنا كلنا دا مجنون يا جدعان.