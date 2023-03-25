كشف الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن كيفية تأثير ارتفاع التضخم على أسواق الأسهم.

وقال عبدالحميد العمري: ارتفاع معدل التضخم يؤثر على كافة أشكال النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق الأسهم التي كثيراً ما يعتبرها المراقبون بمثابة “مرآة” للوضع الاقتصادي العام.

وتابع: فعلى الرغم من أن أسواق الأسهم العالمية لم تشهد انهيارًا بسبب التضخم وما يصحبه من رفع لأسعار الفائدة فإنها تأثرت بشكل كبير، فمن جهة يقدم رفع الفائدة بديلًا سلبيًا عن الاستثمار في الأسواق مع تجنب أي قدر من المخاطرة، ومن جهة أخرى للتضخم آثار سلبية على الكثير من الصناعات بما يؤثر على أسعار أسهم الشركات.