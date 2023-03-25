كشف خبير نظم المدفوعات عبدالملك آل الشيخ، قصة هجوم مدراء العموم لثلاثة بنوك عليه.

وقال عبدالملك آل الشيخ: اجتمعنا مدراء البنوك كلهم وعرضت عليهم الفكرة وكانوا يسمعون وما يبغوا يفشلوني وكانوا ساكتين وعندهم رأيهم وعندما انتهى الاجتماع فجأة هجم عليا 3 مدراء بنوك.

وأشار: لدرجة أني كنت أمشي ورا وهم يجونا ويقولون إيش هذا بتحلم وش الكلام الفاضي.. ما يصير ما ينفع، وفق برنامج اللقاء من الصفر.

وتابع: فضلت أرجع ورا حتى وصلت للكورنر وهم يتكلموا وكنت أهديهم لأن كان عندي إصرار بأن لدي فكرة ويجب أن تنفذ تماما.