الاعداد السابقة للصحيفة
السبت25 مارس

هذا اللى يدور للمشاكل

منذ 20 دقيقة
0
1100
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    البدير: أثر حملة اكتتاب &#8220;جود الإسكان&#8221; سيكون مباشرا لخدمة الأسر الأشد احتياجا

    البدير: أثر حملة اكتتاب “جود الإسكان” سيكون مباشرا لخدمة الأسر الأشد احتياجا

    منذ 10 دقيقة
    0
    1102

    هذا اللى يدور للمشاكل

    منذ 20 دقيقة
    0
    1100
    شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

    شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

    منذ 25 دقيقة
    0
    1121
    زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوبي تركيا

    زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوبي تركيا

    منذ 30 دقيقة
    0
    1143
    مكتبة الملك فهد تعلن دورات تدريبية عن بُعد

    مكتبة الملك فهد تعلن دورات تدريبية عن بُعد

    منذ 34 دقيقة
    0
    1144